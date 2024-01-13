Мир 13 января 2024, 07:46 Китайский профессор назвал имя возможного победителя на выборах на Тайване Профессор из КНР Чжао предсказал победу кандидата Лая на выборах на Тайване Wiktor Dabkowski/globallookpress

Читать 360tv в

Победу на выборах на Тайване одержит кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который выступает за независимость острова. Об этом РИА «Новости» заявил профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй.

Он отметил, что благодаря кандидату от ДПП Белый дом продолжит манипулировать тайваньским вопросом. Чжао напомнил, что на Тайване становится все больше сторонников независимости.

Реклама

По его словам, еще двумя основными кандидатами на выборах стали Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ, которые выступают против объединения острова с Китаем. Профессор объяснил, что победу одержит кандидат от ДПП, так как в правящей партии разрастается коррупция и незаконная деятельность.

«В такой обстановке Лай Циндэ без какой-либо интриги победит на выборах в этом году», — заключил эксперт.

Ранее МИД Китая сообщил, что тайваньский вопрос является «красной линией» в отношениях с США. Представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин предостерегла Белый дом от вмешательства во внутренние дела страны.