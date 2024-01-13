Мир 13 января 2024, 12:27 Сторонник независимости Тайваня предварительно набрал большинство голосов на выборах «Саньли»: сторонник независимости Тайваня Лай Циндэ лидирует на выборах Johannes Neudecker/dpa/globallookpress

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Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ пока лидирует на выборах главы администрации. По данным, полученным после получаса подсчета голосов, он набрал 34,2%. Прямую трансляцию подсчета ведет канал «Саньли».

Следом за Циндэ с 28,9% голосов идет кандидат от Тайваньской народной партии, выступающий за диалог с США и Китаем, Кэ Вэньчжэ. Третье место предварительно занял кандидат от оппозиционной партии, выступающий за нормализацию отношений с Китаем, Хоу Юи (28,4%).

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Ранее победу Лая Циндэ предсказал журналистам профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй. Он отметил, что количество сторонников независимости на острове продолжает расти. В сложившихся условиях кандидат от ДПП победит «без какой-либо интриги», уверен Хунвэй.

Перед выборами Лай Циндэ заявлял, что готов вести жесткую политику по достижению независимости Тайваня и тесно сотрудничать с Западом.