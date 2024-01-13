Мир 13 января 2024, 13:45 Избирательные участки закрылись на Тайване Голосование на выборах главы Тайваня завершилось, избирательные участки закрыли Johannes Neudecker/dpa/globallookpress

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На Тайване завершилось голосование на выборах в администрацию острова, избирательные участки прекратили свою работу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сегодня, 13 января, избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов тайваньского парламента работали с 08:00 до 16:00 по местному времени (с 03:00 до 11:00 по Москве). Подсчитывать голоса стали сразу же после закрытия участков.

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Для тайваньцев не предусмотрели электронное или заочное голосование. Главу администрации определят по результатам всеобщего голосования, которое длилось только один тур. Имя победителя должны назвать к сегодняшнему вечеру, его инаугурация состоится 20 мая.

Китайский профессор Чжао Хунвэй предположил, что на выборах победит кандидат от правящей партии Тайваня, выступающий за независимость острова. По его мнению, этот политик позволит США и дальше манипулировать тайваньским вопросом.