Израильская армия при международной поддержке продолжит действовать против палестинских радикалов из ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа. Это «займет некоторое время». Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщил ТАСС.

Глава израильского правительства выступил после оперативного совещания в здании Минобороны, в котором приняли участие министр обороны Бени Ганц, начальник Генштаба армии Авив Кохави, руководители Совбеза и израильских разведок ШАБАК и «Моссад».

Нетаньяху подчеркнул, что у террористов в секторе Газа нет иммунитета против израильских атак. По словам премьер-министра, Израиль получает серьезную поддержку, в первую очередь от Соединенных Штатов. Бени Ганц заявил, что основная цель израильских военных — «установление длительного спокойствия» на границе с сектором Газа.

Палестино-израильский конфликт обострился вечером 10 мая после принудительного выселения палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах. Так решил суд. На улицах древнего города начались столкновения, которые переросли в противостояние ХАМАС и израильской армии. За эту неделю палестинские радикалы выпустили с территории сектора Газа почти три тысячи ракет в сторону Израиля. Более трети из них перехватила система ПВО «Железный купол».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал враждующие стороны немедленно прекратить обстрелы и назвал единственный, по его мнению, выход из сложившейся ситуации. Глава организации подчеркнул, что выйти из конфликта можно, если вернуться к переговорам по созданию двух государств со столицей в Иерусалиме. Бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сравнил события на Ближнем Востоке с ситуацией в Донбассе.