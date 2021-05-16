События в Израиле сравнили с ситуацией в Донбассе

События в Израиле напомнили ситуацию в Донбассе. Такую аналогию в эфире телеканала «Украина 24» провел бывший депутат Верховной рады Борислав Береза.

Он пришел на акцию в поддержку Израиля, которая проходит у посольства России в Киеве.

«Мы хотим, чтоб Израиль увидел, как мы поддерживаем его, и мы хотим, чтоб Израиль так же поддерживал Украину», — заявил Береза.

Судя по кадрам канала, к акции присоединились около 20 человек.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16-е число, с начала эскалации конфликта из сектора Газа по территории Израиля выпущено 2,9 тысячи ракет, 1150 из которых было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 получили серьезные травмы. Израиль в ответ нанес сотни авиаударов по сектору Газа. В результате них погиб 181 палестинец, среди жертв 52 ребенка.

Для войны в Донбассе ранее нашлась еще одна параллель — Вторая мировая, говорил президент Украины Владимир Зеленский. С 2014 года уже сыновья рассказывают о войне родителям, а внуки — дедушкам, они теперь тоже знают о бомбардировках или плене.