Почти 3 тысячи ракет выпустили по Израилю из сектора Газа с начала конфликта

С момента обострения палестино-израильского конфликта радикалы выпустили с территории сектора Газа около 2900 ракет. Более трети из них перехватила система ПВО «Железный купол». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

«С начала операции „Стражи стен“ из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2900 ракет, 450 из которых упали в самом секторе Газа. Система ПВО „Железный купол“ перехватила порядка 1150 ракет», — приводит агентство текст сообщения военных.

В пресс-службе отметили, что в течение суток армия Израиля нанесла удары по 90 военным объектам ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа в качестве ответа на ракетные атаки.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился вечером 10 мая после принудительного выселения палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах по решению суда. Сначала начались столкновения на улицах. Потом они переросли в военное. С обеих сторон есть жертвы. Накануне ВВС Израиля уничтожили 15-этажное здание в Газе, где располагались офисы международных СМИ.