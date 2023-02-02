Мир 02 февраля 2023, 09:02 Израиль оправдал удары по сектору Газа активностью ХАМАС ЦАХАЛ: израильская армия ударила по объектам, где ХАМАС производило оружие РИА «Новости»

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Мишенью для ракетных ударов в секторе Газа стали производства химического сырья и оружия для палестинского движения ХАМАС. Такое заявление армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сделала на своей странице в Twitter.

«Истребители нанесли удары по производственному объекту по выработке химического сырья, а также по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС», — объяснили военные.

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Представители израильской армии назвали атаку ответом на удар по Израилю из сектора Газа. Они обвинили ХАМАС во всех проявлениях терроризма в этом регионе и пообещали, что движение ответит за угрозу безопасности.

Силы противовоздушной обороны Израиля 1 февраля перехватили над жилым кварталом ракету, которую выпустили из сектора Газа, а через несколько часов нанесли ответный удар. Очередное обострение конфликта произошло летом 2022 года, когда Израиль провел операцию «Рассвет», ударил по 139 объектам в Палестине и перехватил 97% из 585 ракет. Тогда стороны заключили перемирие.