Мир 02 февраля 2023, 05:51 Работу системы ПВО Израиля сняли на видео Кадры работы системы ПВО Израиля появились в Сети

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Кадры работы системы противовоздушной обороны Израиля после запуска ракеты с палестинской стороны появились в социальных сетях.

На видеозаписи, которая разошлась по Telegram-каналам, слышны похожие на взрывы звуки. Автор видео, судя по записи, снимает небо над жилыми домами.

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Пресс-служба израильской армии ранее подтвердила авиаудары по территории сектора Газа. Кроме того, что ЦАХАЛ наносит удары по Газе, ничего не сообщалось.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщало о том, что израильские воздушные удары были нанесены по Газе через несколько часов после заявления военных о перехвате ракеты, выпущенной из сектора.

Как заявили военные Израиля, удар по сектору Газа был нанесен после того, как в израильских районах вокруг этой территории были слышны сигналы воздушной тревоги, предупреждающие о приближающемся ракетном обстреле, указано в сообщении агентства. Армия обороны Израиля, как уточняется, сообщала о выпущенной из сектора Газа ракете в среду, 1 февраля. Она была перехвачена израильской системой ПВО.