Израиль начал подготовку к блокаде для защиты от коронавируса

Власти Израиля не исключают введения полной блокады страны, если ситуация с распространением коронавируса не улучшится. Об этом объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам.

По словам Нетаньяху, шаги, которые предприняли в Израиле, соответствует тем, которые принимаются по всему миру, но они недостаточны — число заразившихся коронавирусом удваивается каждые два дня.

«Еще через две недели у нас могут быть тысячи больных, многие из которых будут находиться на грани смерти. Если мы не увидим немедленного улучшения этой тенденции, у нас не останется иного выбора, кроме полной блокады, кроме обеспечения насущных потребностей, таких как еда и медикаменты. Это вопрос нескольких дней», — сказал Нетаньяху, его цитирует РИА «Новости».

Премьер-министр признался жителям страны, что власти уже приступили к подготовке к режиму блокады. Для этого совершаются юридические и логистические приготовления.

Кроме того, Нетаньяху призвал правительство оставить политические разногласия и создать национальное единство.

В Израиле, по последним данным, выявили 2495 случаев коронавируса, пять человек с COVID-19 скончались. Жителям запрещено отходить от дома дальше, чем на 100 метров, за исключением случаев, когда они идут за покупками, лекарствами, к врачу, на работу, на молитву или сопровождают ребенка от одного родителя к другому. За нарушения грозят штрафы до пяти тысяч шекелей (100 тысяч рублей) или тюремный срок.