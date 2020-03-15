Израиль применит цифровые технологии в борьбе против COVID-19

Для контроля за соблюдением карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, в Израиле намерены использовать антитеррористические технологии. С 15 марта в стране закроются кинотеатры, рестораны, спортклубы и кафе. Будут запрещены публичные мероприятия.

Об использовании передовых технологий в борьбе с COVID-19 сообщил в телеобращении премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

«Мы, как граждане, должны делать все, чтобы не заражать и не заразиться. Мы будем находить больных, в том числе используя цифровые средства, которые раньше использовали в борьбе с террором», — цитирует РИА «Новости» Нетаньяху.

Он уточнил, что речь идет о нарушителях карантина. Минюст уже прорабатывает правовую базу для этого решения. СМИ предполагают, что местоположение граждан будет определяться с помощью мобильной связи.

Нетаньяху сообщил, что будут закрыты все магазины, за исключением продовольственных. Продолжат работать аптеки.

«Мы не знаем, сколько это продлится, может быть несколько месяцев… Мы будем принимать решения, чтобы убедиться, что система здравоохранения выдерживает давление», — пояснил премьер-министр.

В Израиле 14 марта на неопределенный срок были закрыты школы. Накануне был введен 14-дневный карантин, для всех прибывающих в страну. Полиция начала проводить рейды по залам, в которых могут собраться более 100 человек, что запрещено.

В стране зафиксировано 109 случаев инфицирования и ни одного летального исхода.