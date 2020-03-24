Побег на миллион. Какие штрафы платят нарушители карантина в Европе и США

Коронавирус продолжает шагать по миру, число заражений пока не снижается. Правительства государств всеми силами стараются остановить распространение вируса, вводят режимы ЧС и наказывают за нарушение карантина и самоизоляции. «360» рассказывает, что грозит гражданам разных стран за несоблюдение мер безопасности.

Италия

В Италии сегодня зарегистрировано самое большое количество смертей от COVID-2019. Несмотря на то, что вспышка коронавируса в стране произошла чуть больше месяца назад, 21 февраля, в Италии уже более 63 тысяч зараженных и более 6 тысяч смертей.

В Китае, где первая вспышка заболеваемости произошла еще в конце 2019-го, 81 тысяча зараженных, но погибших почти вдвое меньше, чем в Италии, — 3300 смертей за все время.

Многие, даже сами итальянцы, говорят о том, что такие жертвы страна понесла во многом из-за слишком беспечного отношения жителей к мерам предосторожности. Общий штраф за нарушение режима карантина и самоизоляции в Италии — 206 евро (17 с лишним тысяч рублей по курсу на 24 марта). Но в некоторых регионах страны, например в Ломбардии, где пострадало больше всего итальянцев, суммы штрафов доходят до 5 тысяч евро (порядка 420 тысяч рублей). В некоторых случаях штраф может быть заменен на трехмесячный тюремный срок.

Великобритания

Соединенное Королевство подключилось к карантину последним в Европе. Долгое время премьер-министр страны Борис Джонсон не собирался вводить режим ЧС и делал ставку на то, что у населения должен выработаться «стадный иммунитет», когда переболеют 60% населения Британии.

Однако сейчас меры предосторожности в Великобритании введены, как и в других странах Европы: трехнедельный карантин, запрет собираться группами больше, чем по два человека, все магазины, не продающие товары первой необходимости, закрыты. За отказ соблюдать режим карантина введен штраф в размере тысячи фунтов (порядка 92 тысяч рублей).

Германия

Правительство Германии тоже решило запретить своим гражданам собираться больше, чем по двое, только если это не касается членов семьи или сожителей, ведущих общее хозяйство.

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что карантин в стране — «правило, а не рекомендация». Причем штрафы за нарушение этого правила весьма внушительные: в регионе Северный Рейн — Вестфалия, например, они достигают 25 тысяч евро (2,125 миллиона рублей).

Франция

Во Франции, где карантин действует уже неделю, штрафы пришлось увеличить, так как старая сумма не удерживала людей от нарушений. Сейчас за самовольный выход из дома без уважительной причины придется заплатить 135 евро (11,5 тысячи рублей).

Для тех, кто нарушает режим карантина не в первый раз, штраф увеличивают до 1,5 тысячи евро (это уже 127,5 тысячи рублей). За четвертое нарушение придется отдать 3750 евро (почти 320 тысяч рублей). Особенно непонятливых в стране обещают судить по статье «Угроза жизни окружающих», по которой полагается штраф до 15 тысяч евро (почти 1,3 миллиона рублей).

США

В Штатах за нарушение режима карантина и самоизоляции или за заражение других, которое не привело к чьей-то смерти, грозит штраф 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей) или год в тюрьме. Если нарушение мер безопасности повлекло за собой хотя бы одну смерть, штраф составит уже 250 тысяч долларов (19,5 миллиона рублей) или тот же год тюрьмы.

Свои наказания назначают и местные власти в США. В некоторых штатах отказ от карантина обойдется в 500 долларов (40 тысяч рублей) или в 30 дней ареста, нарушение режима изоляции — в 10 тысяч долларов (780 тысяч рублей) или в год заключения.

Россия

В России наказания за нарушение режима карантина и самоизоляции значительно мягче, чем во многих европейских странах: за самовольный уход из больницы и заражение другого человека грозит до 80 тысяч рублей штрафа или год тюрьмы.

Если из-за нарушения карантина кто-то умрет, злоумышленнику назначат обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные сроком до двух лет, либо посадят в тюрьму — максимум на пять лет.

Сейчас правительство РФ рассматривает возможность введения новых мер: за массовое заражение с летальным исходом может грозить штраф от 500 тысяч до миллиона или до семи лет заключения. Но это пока только проекты, окончательное решение будут принимать 31 марта.

И другие

В Австралии отказ от самоизоляции обойдется в 50 тысяч долларов ( почти 4 миллиона рублей) или в год тюрьмы. В Аргентине придется заплатить 1,6 тысячи долларов (125 тысяч рублей) или отправиться в тюрьму на срок от 3 до 15 лет. Израиль наказывает нарушителей сроками от 3 до 7 лет заключения.

Мальтийское правительство за нарушение карантина требует 14 тысяч евро (это почти 1,2 миллиона рублей). В Хорватии — на тысячу евро больше (порядка 1,27 миллиона рублей), но только за повторное нарушение, а первый самовольный выход из самоизоляции хорватам обойдется всего в 1,1 тысячи евро (93 тысячи рублей).