Мир 29 марта 2023, 10:18 Испания передаст Украине шесть немецких танков Еl Pais: Испания передаст украинским военным шесть танков Leopard в середине апреля Википедия

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Правительство Испании приняло решение передать Украине шесть немецких танков Leopard в середине апреля. Об этом сообщило издание Еl Pais.

«Шесть танков Leopard A4 перевезут из Испании на Украину сразу после Пасхи, в середине апреля», — говорится в материале.

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В начале марта в городе Бильбао прошла массовая акция в поддержку России, на протестный марш вышли свыше двух тысяч человек. Демонстранты выступили против повышения оборонных расходов Европы, накачки Украины вооружениями и против агрессивной стратегии НАТО на расширение.

Также протестующие заявили, что нынешняя ситуация на Украине серьезно отразилась на экономической обстановке в Евросоюзе.

Ранее о поставке 18 танков Leopard 2A6 на Украину объявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Министерство обороны России показывало видео подготовки военнослужащих к борьбе с танками НАТО.