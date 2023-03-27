Мир 27 марта 2023, 20:56 Шольц подтвердил, что Киев получил 18 современных танков Leopard 2A6 Шольц подтвердил информацию Der Spigel об отправке Украине современных танков Leopard 2A6 РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил распространенную ранее информацию о поставке Украине 18 современных немецких танков Leopard 2A6. Об этом Шольц рассказал на пресс-конференции в Роттердаме после переговоров с министром Нидерландов Марком Рютте, сообщил ТАСС.

«Мы доставили [танки], как было объявлено», — отметил Шольц.

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Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Германия передала ВСУ 18 обещанных танков Leopard 2A6. В статье также уточнялось, что в зону СВО прибыли порядка 40 боевых машин пехоты Marder. По данным журнала, последняя партия танков покинула территорию Германии в конце минувшей недели и уже пересекла украинскую границу.

Издание уточнило, что немецкие власти из соображений безопасности держат в секрете точный маршрут, по которому происходят поставки оружия.

Изначально Германия обещала властям Украины 14 танков Leopard 2A6. Но для формирования танкового батальона моделей не хватило, поэтому в страну решили отправить еще четыре единицы техники.