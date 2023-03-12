Мир 12 марта 2023, 01:54 Более 2 тысяч испанцев вышли на марш в поддержку России РИА «Новости»: в Бильбао в акции в поддержку России приняли участие более 2 тысяч испанцев РИА «Новости»

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В Испании в городе Бильбао прошла акция в поддержку России. На марш вышли более двух тысяч человек. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель баскской платформы «Нет НАТО».

«Россия стремится к миру с 2014 года. Но Запад не оставляет ей другого выхода. По этой причине мы выражаем нашу поддержку Москве», — сказал он.

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Демонстранты также выступили против стратегии НАТО, военной накачки Украины и роста оборонных бюджетов стран Европы. Они отметили, что экономическая ситуация в ЕС становится все хуже. Это уже почувствовал каждый человек, который ходит в супермаркет, отметил один из организаторов акции. В этом, уверен он, виноват альянс.

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В конце марша испанцы повесили на здании мэрии три флага — России, ЛНР и ДНР.

Ранее сообщалось, подобные акции прошли в других странах. В Австралии участники митинга призвали прекратить конфликт с Россией и отодвинуть силы НАТО от ее границ. В Центрально-Африканской Республике протестующие потребовали не подчиняться давлению Запада и не прекращать сотрудничество с Российской Федерацией.