Армия 17 марта 2023, 11:41 Появились кадры подготовки российских танкистов к борьбе с танками НАТО Минобороны РФ показало кадры подготовки российских танкистов к борьбе с танками НАТО

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Танковые подразделения Вооруженных сил России готовятся на полигонах к борьбе с западной тяжелой техникой в зоне специальной операции на Украине. Видео подготовки показала пресс-служба Министерства обороны.

На кадрах видно, как экипажи Т-90М войск Центрального военного округа тренируются поражать американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard 2.

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Командиры танков и операторы-наводчики оттачивают стрельбу по мишеням из зенитных пулеметов калибра 7,62-миллиметра и пушки 125-миллиметрового калибра на расстоянии до четырех километров, а водители тренируются к маневрам при управлении машиной.

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«В связи с поставками Украине тяжелой бронированной техники НАТО возникла необходимость в изучении слабых мест противника на поле боя», — рассказал один из инструкторов.

После завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению задач в зоне проведения СВО.

Ранее министр обороны США Остин Ллойд сообщил, что девять стран взяли обязательство поставить на Украину до 150 танков Leopard 2.