Испанец с COVID-19 умер после поджога больницы

Умер пациент с COVID-19, который поджег больницу в испанском Кадисе. Он лежал в специальном боксе для лиц в предварительном заключении.

Газета El Mundo со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что он скончался от инфаркта.

Вечером 10 февраля мужчина умышленно поджег матрас на шестом этаже ковидного госпиталя. В результате пожара никто не пострадал, но сгорели два этажа здания больницы.

Подозреваемого в поджоге арестовали и перевели в другую больницу, где есть специальные боксы для людей, которые находятся под подозрением в совершенном преступлении.

В сентябре в России произошла аналогичная ситуация. В наркологической клинике Красноярска 61-летний пациент поджег штору в палате, пока остальные пациенты спали. Огонь быстро распространился по всему помещению. Он сбежал с места преступления, но скрыться от правоохранительных органов не смог, его задержали.

В пожаре погибли четыре человека. Еще двое пострадали. Врачи диагностировали у них ожоги верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения.