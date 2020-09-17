Следователи установили, что причиной пожара в частной наркологической клинике стал поджог, который устроил один из пациентов. Действия злоумышленника попали на видео.

На кадрах видно, как один из мужчин встает с койки в палате, тогда как все спят. Он что-то поджигает и бросает на пол. Потом пересаживается на чужую койку и стаскивает с себя штаны. Огонь разгорелся за считаные секунды.

Пожар начался на первом этаже частной наркологической клиники «Чистый город» в Красноярске вечером 16 сентября. Ему присвоили второй ранг сложности. 55 человек и 20 единиц техники тушили огонь около полутора часов.

Во время пожара погибли четыре человека. Еще двое серьезно пострадали — их отвезли в больницу и подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи диагностировали ожоги верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. Директора «Чистого города» уже задержали.

Ранее в региональном МЧС предположили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.