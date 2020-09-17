Четыре погибших, двое на ИВЛ и задержание директора. Главное о пожаре в наркоклинике Красноярска

Частная наркологическая клиника «Чистый город» сгорела в Красноярске. При пожаре погибли четыре человека, еще двое сейчас находятся в больнице и подключены к ИВЛ. «360» собрал все, что известно о случившемся.

Огонь вспыхнул в кабинете первого этажа лечебного учреждения. Информация о возгорании на проспекте Мира, 115а, поступила к спасателям поздно вечером 16 сентября. Пожару присвоили второй ранг сложности. С ним около полутора часов боролись 55 человек и 20 единиц техники, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Жертвы и пострадавшие

Пожар унес жизни четырех человек. Еще двое попали в больницу. За ними наблюдают врачи ожогового центра. Состояние пострадавших стабильно тяжелое. Медикам пришлось подключить их к аппаратам искусственной вентиляции легких. Пациентам диагностировали отравление продуктами горения и ожоги верхних дыхательных путей.

Личность погибших следователи пока установить не могут — необходимы геномные экспертизы. Часть пациентов, подчеркнули в региональном СК РФ, проходили лечение в клинике анонимно.

«Установить личности погибших из-за термических повреждений не представляется возможным», — сказали в ведомстве.

Спасатели вывели из клиники и дома, в котором она расположена, 16 человек, в том числе ребенка.

Уголовное дело и причины пожара

После гибели людей следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое привело к смерти двух и более лиц. В рамках расследования уже задержана 45-летняя директор «Чистого города». Персонал и руководство клиники, а также свидетелей и очевидцев допрашивают. Назначены необходимые экспертизы.

Изначально появилась информация о том, что пожар в наркологической клинике мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем и неисправности электрооборудования. На место происшествия выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственно-оперативная группа. Точные причины возгорания пока не названы.

Клиника «Чистый город» работает в Красноярске с 2010 года. Она небольшая и рассчитана на минимальное количество пациентов, которых не ставят на учет. Именно поэтому лечение здесь люди могут проходить конфиденциально.