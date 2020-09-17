Подозреваемого в поджоге клиники в Красноярске задержали

В ведомстве уточнили, что мужчину нашли в Козульском районе сотрудники краевого уголовного розыска. Им оказался 61-летний житель Красноярска.

В ближайшее время его допросят, после чего следователи намерены подать ходатайство в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.

По предварительным данным, подозреваемый в три часа ночи поджег штору в палате, пока остальные пациенты спали. Огонь быстро распространился по всему помещению. Устроивший пожар мужчина сбежал.

В пожаре погибли четыре человека. Еще двое пострадали. Врачи диагностировали у них ожоги верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения. Сейчас они находятся в больнице на аппаратах искусственной вентиляции легких.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Кроме того, в рамках уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» задержали директора клиники. В ходе допроса выяснилось, что у учреждения нет лицензии на оказание медицинских услуг круглосуточного стационара. Кроме того, неправильно сработала пожарная сигнализация, из-за чего эвакуацию пациентов провели поздно.