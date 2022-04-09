Исключение России из Совета по правам человека в ООН стало результатом лицемерной политики Соединенных Штатов, заявил бывший президент Боливии Эво Моралес в своем Twitter.

«Исключение России из СПЧ — лицемерный шаг США и НАТО, цель которого наказать. Они пытаются заставить все страны мира присоединиться к их политике вторжений, смерти и гонки вооружений», — процитировал Моралеса ТАСС.

Приостановка членства России в СПЧ ООН стала опасным прецедентом, такое мнение высказал глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. Подобным образом могут поступить с любой другой независимой страной, подчеркнул кубинский министр.

Резолюцию Генассамблеи ООН по исключению России из Совета по правам человека осудила Венесуэла. Глава МИД Феликс Пласенсия заявил, что это нарушает взаимопонимание в мире.

Специалист по международному праву Владимир Таболин назвал СПЧ неэффективным и никак не влияющим на жизнь россиян органом. Поэтому никаких последствий исключения РФ из Совета не будет.