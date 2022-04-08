Венесуэла осудила исключение России из СПЧ ООН

Венесуэла осудила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о приостановке членства России в Совете по правам человека. Об этом заявил глава венесуэльского МИД Феликс Пласенсия, передало РИА «Новости». По мнению дипломата, подобный шаг наносит ущерб многосторонности и взаимопониманию в мире.

«Как член-учредитель Организации Объединенных Наций, Боливарианская Республика Венесуэла подтверждает свою приверженность принципам и мандату её Устава и отвергает решение о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека», — подчеркнул дипломат.

По его мнению, резолюция Генассамблеи негативно сказывается на многостороннем характере международных отношений и перспективах диалога с РФ.

«Сегодня мы осуждаем усиление нападок на многостороннее мироустройство, которые ограничивают осуществление нами неотъемлемого права голоса в ООН путем незаконного введения односторонних принудительных мер и сказываются на нашем активном вкладе в миротворчество», — резюмировал Пласенсия.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия лишалась права голоса и права выступления в СПЧ ООН. Причиной стала ситуация вокруг Украины. В результате РФ объявила, что досрочно складывает свои полномочия в СПЧ.