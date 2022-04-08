Правовед Таболин назвал СПЧ неэффективным

Специалист по международному праву Владимир Таболин в разговоре с Pravda.Ru назвал Совет по правам человека неэффективным. Так он прокомментировал возможное отстранение России от участия в организации.

По мнению Таболина, этот орган не принимает никаких важных решений и никак не влияет на жизнь общества внутри России. Поэтому последствий для России это отстранение не несет.

Он добавил, что Суд по правам человека не является политическим органом, как и Совет по правам человека, написало ИА Nation News.