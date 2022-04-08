Приостановка участия России в СПЧ ООН стала опасным прецедентом для других стран

Приостановка участия России в Совете ООН по правам человека не способствует урегулированию конфликта на Украине и создает опасный прецедент, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Сегодня исключили Россию, завтра это может быть любая из независимых южных стран, пояснил глава кубинского внешнеполитического ведомства.

«Приостановка членства России в Совете по правам человека никак не способствует мирному, согласованному и прочному урегулированию конфликта на Украине. Сегодня это Россия, а завтра это может быть любая из наций Юга, которые не преклоняются перед интересами господства и отстаивают свою независимость», — отметил министр иностранных дел, его слова процитировало РИА «Новости».

Генассамблея ООН ранее приняла резолюцию, которая приостанавливает членство России в Совете по правам человека в ООН. РФ с 7 апреля прекратила исполнение своих обязанностей в Совете.

Паррилья поинтересовался, будет ли рассмотрен вопрос об исключении из СПЧ Соединенных Штатов Америки, которые более 60 лет нарушают права кубинского народа.