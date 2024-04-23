23 апреля 2024, 21:58
Иран пригрозил Израилю полным уничтожением за новый удар
Раиси предсказал прекращение существования Израиля после новой атаки на Иран
Израиль может прекратить свое существование, если решит снова атаковать Иран. Такое заявление сделал президент Ирана Эбрахим Раиси на выступлении перед студентами Лахорского университета в Пакистане. Его слова привело агентство IRNA.
«Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля», — сказал Раиси.
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Ранее газета The New York Times написала, что союзники отговорили Израиль от масштабного удара по территории Ирана в ответ на воздушную атаку 14 апреля. В пятницу, 19 апреля, в Иране сообщили о том, что система противовоздушной обороны уничтожила три беспилотника.
В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по территории Израиля в рамках операции «Правдивое обещание». Практически все снаряды сбила система ПВО «Железный купол». До этого Израиль атаковал иранское посольство в Сирии.
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