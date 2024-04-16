Мир 16 апреля 2024, 14:36 Иран пообещал мгновенно ответить на новую атаку Израиля МИД Ирана: Израиль получит ответ на новую атаку спустя несколько секунд Tomer Neuberg/JINI / Global Look Press

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Армия Израиля совершила большую ошибку, атаковав консульство Ирана в Сирии. На следующий подобный удар ответят в течение нескольких секунд, а не дней, заявил IRNA замглавы иранского МИДа Али Багери Кани.

«Если сионистский режим достаточно рационален, он не повторит такой ошибки, потому что Иран даст более жесткие и срочные меры. У сионистов больше не будет 12 дней, и ответ, который они получат, будет измеряться не днями и часами, а секундами», — сказал он.

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Али Багери Кани заявил, что атака в Дамаске стала стратегической ошибкой Израиля. По его мнению, она предоставила легитимный повод для серьезной проверки военных и оборонных возможностей Ирана.

При ударе ЦАХАЛ по Дамаску в начале апреля погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди. Спустя две недели Иран выпустил по Израилю десятки ракет и беспилотников. RT сообщил, что в случае ответного удара израильской армии придется действовать без помощи США.