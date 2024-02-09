Мир 09 февраля 2024, 15:02 Французский политик восхитился прямотой Путина в беседе с Карлсоном Политик Филиппо: Путин прямо отвечал на вопросы Карлсона Kremlin Pool/Global Look Press

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Президент Владимир Путин прямо отвечал на вопросы американского журналиста Такера Карлсона во время интервью. Об этом сообщил лидер французского политического движения «Патриоты» Флориан Филиппо, чьи слова привели «Известия».

Продолжительность интервью позволила глубоко раскрыть затронутые проблемы, отметил француз.

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«Путин говорил прямо, это чувствовалось. Слушать его было очень интересно. Он конкретно и ясно отвечал на все заданные ему Карлсоном вопросы», — подчеркнул Филиппо.

Политик назвал Карлсона смелым человеком и профессионалом, который не избегал острых тем. Такая беседа необходима, чтобы люди во всем мире слышали разные голоса по поводу украинского конфликта, подчеркнул Филиппо.

Такер и Путин во время интервью обсудили множество тем — от кризиса на Украине до искусственного интеллекта. Журналисты из США признали, что беседой руководил Путин.

Текстовую трансляцию интервью опубликовали на сайте Кремля утром 9 февраля. За последние дни Кремль получил десятки заявок от иностранных СМИ на беседу с Путиным.