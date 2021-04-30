Индия обновила мировой антирекорд по коронавирусу

Индия установила новый мировой антирекорд по коронавирусу. За сутки было выявлено 386 452 новых заболевших.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Индия находится на втором месте по числу выявленных случаев заражений коронавирусом с начала пандемии, уступая лишь Соединенным Штатам Америки. Согласно последним данным, в стране зарегистрировано более 18,7 миллиона случаев. Выздоровели более 15,3 миллиона, умерли около 208 тысяч человек.

Показатели заболеваемости растут с середине февраля. Число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем трех миллионов. В Министерстве здравоохранения отметили, что вакцину получили около 150 миллионов человек. Только за последние сутки число привитых увеличилось на 2,1 миллиона.

Два самолета МЧС России в среду ночью доставили в Индию более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19. В частности, это лекарства, аппараты ИВЛ и оборудование для выработки кислорода. Предоставленные лекарства и медицинская техника являются существенной помощью, заявил президент Индийского национального культурного центра «Сита» Самми Котвани.