«То, в чем нуждаемся»: в Индии назвали существенной помощь России в борьбе с ковидом

Россия отправила в Индию более 22 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Предоставленные лекарства и медицинская техника являются существенной помощью, заявил президент Индийского национального культурного центра «Сита» Самми Котвани.

«Во время гуманитарного кризиса это очень существенная помощь. Все, что было отправлено, — это именно то, в чем мы сейчас нуждаемся. Это очень нам поможет», — привело слова Котвани РИА «Новости».

Собеседник агентства добавил, что быстрое оказание помощи Индии в такие трудные времена говорит о том, что президент России Владимир Путин является сильным лидером. Также это свидетельствует об узах дружбы, связывающих две большие страны.

По словам Котвани, жители Индии ждут начала вакцинации российским препаратом «Спутник V». Люди надеются, что препарат позволит ускорить темпы вакцинации.

«Мы [в Индии] все равно не успеваем, если каждого человека надо вакцинировать. Сейчас при помощи „Спутник V“ мы можем ускорить этот процесс», — заключил президент центра.

Самолеты МЧС России ранее доставили в Индию более 22 тонн гуманитарной помощи. На борт попали не только лекарства, но и аппараты ИВЛ с оборудованием для выработки кислорода.