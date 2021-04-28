Второй самолет РФ с гуманитарной помощью вылетел из Жуковского в Индию

МЧС России отправило второй самолет с гуманитарной помощью в Индию. Борт с грузом для борьбы с коронавирусом вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский.

Согласно информации на сайте аэропорта, самолет Ил-76 вылетел в Нью-Дели в 19:30 по московскому времени. Первый борт отправили в Индию в 15:52. Оба самолета доставят в страну более 22 тонн гуманитарной помощи. Речь идет о лекарственных препаратах, медицинских изделиях и оборудовании, необходимом для борьбы с коронавирусом.

Ранее сотрудники МЧС показали видео с подготовкой гуманитарного груза и погрузкой коробок в самолет. Поставку лекарств и оборудования согласовали во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ситуация с коронавирусом продолжает быть крайне тяжелой в Индии. За прошедшие сутки местные медики зафиксировали 360 960 новых случаев заражения. Такие цифры стали очередным мировым антирекордом. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи заявило, что за все время пандемии ковидом в Индии заболели почти 18 миллионов человек.