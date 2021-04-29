Горы трупов: появилось видео с жертвами коронавируса в Индии

Индия продолжает бить антирекорды по количеству заразившихся коронавирусом. В Сети появилось видео с людьми, скончавшимися от последствий заражения ковидом.

Кадры опубликовало в Twitter молодежное крыло партии «Индийский национальный конгресс». В ролик попали трупы людей в мешках, которые выгружали из машины прямо на улицу. На видео запечатлели более 10 мешков.

За последние сутки индийские врачи зафиксировали 379 257 новых случаев заражения коронавирусом. После инфицирования скончались 3,6 тысячи человек. В Минздраве страны такие цифры назвали самыми высокими с начала пандемии.

Согласно информации министерства, всего в Индии ковидом заболели более 18,3 миллиона жителей. Медикам удалось вылечить 15 миллионов человек. Еще 204 тысячам пациентов помочь не удалось.

МЧС России уже доставили в Нью-Дели более 20 тонн гуманитарной помощи. Страна получила лекарства и оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом. Также оказать помощь Индии решили и США, где власти выделят более 100 миллионов долларов.