Эксперт объяснил основные трудности объявления импичмента Зеленскому

Накануне сообщалось, что фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде инициирует объявление импичмента лидеру страны Зеленскому. Причиной этого является решение закрыть каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Дудчак отметил, что процедура импичмента достаточно сложная. По его мнению, говорить о том, что глава государства покинет пост по этой причине, еще не стоит.

«Есть оговоренные в Конституции причины — чтобы применить их к Зеленскому, надо постараться. Потом нужно собрать достаточно большое количество голосов, которое пока вряд ли смогут собрать», — заметил специалист.

Он уточнил, что организация импичмента по инициативе оппозиционных сил в украинском социуме станет серьезным пиаром для этой политической стороны. Дудчак заключил, что такие планы вряд ли удастся реализовать.