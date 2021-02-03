Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов

После обвинений в свой адрес из-за закрытия телеканалов президент Украины Владимир Зеленский объяснился. Украинский лидер заявил, что это было трудное решение. По его словам, Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду.

«Санкции — трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter на английском языке.

Накануне Зеленский ввел санкции против трех украинских телеканалов: ZIK, «112 Украина» и NewsOne. После этого партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с инициативой начать процедуру импичмента главыы государства. Сопредседатель этой фракции Вадим Рабинович с трибуны Рады заявил, что Зеленский «ударил в сердце демократии, свободу слова и поставил существование демократической независимой Украины под угрозу».

Украинский политолог Михаил Погребинский рассказал «360», что начать процедуру импичмента — это логичное решение, однако довести ее до конца при существующей расстановке сил невозможно.