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    03 февраля 2021, 13:52

    Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов

    Андрей Иванов

    После обвинений в свой адрес из-за закрытия телеканалов президент Украины Владимир Зеленский объяснился. Украинский лидер заявил, что это было трудное решение. По его словам, Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду.
    Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов

    «Санкции — трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter на английском языке.

    Накануне Зеленский ввел санкции против трех украинских телеканалов: ZIK, «112 Украина» и NewsOne. После этого партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с инициативой начать процедуру импичмента главыы государства. Сопредседатель этой фракции Вадим Рабинович с трибуны Рады заявил, что Зеленский «ударил в сердце демократии, свободу слова и поставил существование демократической независимой Украины под угрозу».

    Украинский политолог Михаил Погребинский рассказал «360», что начать процедуру импичмента — это логичное решение, однако довести ее до конца при существующей расстановке сил невозможно.