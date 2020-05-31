Накануне NASA успешно осуществила пуск корабля Crew Dragon, принадлежащий SрaceX. Глава компании Илон Маск заявил, что человечество может гордиться новым космическим кораблем.

«Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением», — сказал Маск. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что запуск корабля Crew Dragon «найдет отклик у тех, кто в душе исследователь». Глава SpaceX признался, что его самого переполняют эмоции.

По словам Маска, теперь перед компанией стоит задача безопасно вернуть астронавтов на землю и сделать так, чтобы полеты снова и снова повторялись.

NASA успешно осуществила пуск корабля Crew Dragon, принадлежащий SрaceX. Это стало первым орбитальным космическим полетом с территории США за последние девять лет. Корабль доставит на МКС астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли. Это стало знаковым событием в истории американской космонавтики. Экипаж Crew Dragon по традиции дал имя первому пилотируемому короблю — Endeavor. С английского языка это переводится как «амбициозное начинание», «устремление».

Корабль должен прибыть на МКС сегодня в 17:29 по московскому времени.