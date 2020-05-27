Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon отменили из-за погоды

Погода на мысе Канаверал сыграла против Илона Маска. Компания SpaceX объявила, что отменяет запуск корабля Crew Dragon из-за неудачных погодных условий. Следующая попытка запуска пройдет 30 мая. Об этом говорится в сообщении NASA в Twiiter.

Об отмене стало известно за 16 минут до старта. Сильный туман на космодроме не позволил запустить корабль.

Планировалось, что ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon с двумя астронавтами борту. Даглас Херли и Роберт Бенкен перед полетом прошли двухнедельный карантин и сдали несколько тестов на коронавирус.

Для наблюдения за пуском ракеты в Космический центр Кеннеди прибыл президент США Дональд Трамп. Для США запуск подобного космического корабля это событие очень важно. Это первый полет астронавтов на МКС, который стартует с территорию США за девять лет.

Ранее NASA покупало места в российских «Союзах». Важен был запуск и для самой компании, так как это первая попытка отправить в космос человека на пилотируемом частном корабле.

Следующая попытка запуска запланирована на 22:00 мск в субботу, 30 мая.