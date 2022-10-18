Илон Маск решил отказаться от денег Пентагона на оплату Starlink для Украины | 360°

Мир 18 октября 2022, 02:46 Илон Маск решил отказаться от денег Пентагона на оплату Starlink для Украины Предприниматель Илон Маск заявил, что отозвал запрос о финансировании Starlink на Украине РИА «Новости»

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Предприниматель Илон Маск ответил на заявления Пентагона о возможной оплате услуг Starlink на Украине. Он написал в Twitter, что больше не нуждается в деньгах Минобороны США.

«SpaceX уже отозвал запрос о финансировании», — написал Маск.

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Ранее в американском военном ведомстве заявили, что министерство рассматривает возможность финансирования Starlink на Украине.

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Этому предшествовало заявление главы SpaceX Илона Маска об отказе платить за работу системы спутниковой связи. Маск направил в Пентагон письмо, в котором пояснил, что компания «более не может продолжать финансировать работу Starlink, как прежде», и попросил ведомство взять расходы на себя.

Позднее предприниматель заявил, что все-таки продолжит спонсировать обслуживание Starlink на Украине.

В российским экспертном сообществе полагают, что на Маска надавили, заставив фактически поддержать Киев после его заявлений о мирном урегулировании украинского кризиса.

Также на прошлой неделе глава SpaceX Илон Маск заявлял, что Россия пытается вывести из строя спутниковый интернет на Украине.