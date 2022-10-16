США поставили Маска в стойло, заставив оплатить Starlink для Украины | 360°

Общество 16 октября 2022, 12:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США поставили Маска в стойло, заставив оплатить Starlink для Украины «Голос Мордора»: Маск согласился оплатить Starlink для Украины из-за страха потерять все Flickr

Читать 360tv в

Основатель компании Space X Илон Маск резко поменял свое мнение об оплате работы системы спутниковой связи Starlink для Украины. Первоначальный отказ тратить свои деньги ради украинских боевиков обернулся согласием полностью покрыть все расходы. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» отметил, что без давления и угроз американской баблократии здесь не обошлось. А все свободолюбие Маска ограничено лишь сообщениями в Twitter.

Реклама

Далее — прямая речь автора

Илон Маск согласился продолжить финансирование StarLink для украинских военных. Немного со скрипом, но согласился. Потому что несмотря на все свое огромное состояние, Маск не является представителем той коренной баблократии, которая и представляет в США то самое «глубинное государство».

Илон Маск типичный нувориш, точно такой же, как Марк Цукерберг. И тем, кто по-настоящему принимает решения, в общем-то наплевать, сколько там у них денег. Те люди все прекрасно понимают про деньги и знают им цену.

Вспомните, как прессовали Марка Цукерберг, когда «глубинному государству» необходимо было подмять под себя Facebook*. И это при том, что Марк вовсе не был никаким бунтарем. Но и этого было мало, нужно было полное подчинение.

Илон Маск может высказывать всяческие крамольные мысли в социальных сетях, активно сотрудничать с NASA и Пентагоном, строить ракету для полета на Марс и думать, что он поймал кое-кого за бороду и ему можно абсолютно все. Бабок много, известность всемирная — ну вот кто на такого человека может наехать?

Но могут не только наехать, но и поставить в стойло. Да так, что выйти оттуда будет невозможно.

В постели Илона Маска может оказаться изнасилованная горничная — испытанный вариант, работает прекрасно, практически безотказно. У Илона Маска могут найти какие-то налоговые нарушения. Да хоть черта могут найти у Илона Маска. Может случиться все что угодно. У пацанов полно методов против зарвавшегося барыги и если что — церемониться они не будут.

А Илон Маск — он тоже не бунтарь. Он целиком и полностью про бабки. Все его вольнодумство в Twitter — это лишь театр для создания имиджа и привлечения внимания к собственной персоне. Потому что Маск прекрасно понимает, что внимание — это штука, которая очень легко монетизируется. И Маск сколько угодно может ходить по самой грани, но никогда не сделает шаг за нее.

Потому что прекрасно знает о том, что в одночасье может потерять абсолютно все. И он будет продолжать делать то, что указывают ему коренные баблократы, вне зависимости от того, демократы, или республиканцы будут у власти. В данном случае это вообще второстепенные детали.

*Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность признана в России экстремисткой и запрещена

8 0 0 1 0 2