Пентагон заявил о возможной оплате услуг Starlink на Украине | 360°

Мир 18 октября 2022, 00:55 Пентагон заявил о возможной оплате услуг Starlink на Украине Пентагон: возможна оплата услуг компании Илона Маска Starlink на Украине Levi Meir Clancy/Unsplash

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В Минобороны США подтвердили, что ведомство рассматривает возможность финансирования средств для работы системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы рассматриваем все доступные опции, и это — один из возможных вариантов», — ответил собеседник агентства на вопрос о выделении средств для Starlink.

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До этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон может использовать для этих целей программу «Инициатива содействия безопасности Украины». Проект предназначен для поддержки ВСУ.

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Ранее глава SpaceX, владеющей Starlink, Илон Маск отказался оплачивать работу системы спутниковой связи. Компания попросила финансирования у Минобороны США.

Позднее предприниматель заявил о согласии спонсировать действие Starlink для нужд Украины из своего кармана. В российским экспертном сообществе полагают, что на Маска надавили, заставив фактически поддержать Киев после его заявлений о мирном урегулировании украинского кризиса.