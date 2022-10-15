Маск заявил, что Россия хочет отключить Украину от системы Starlink | 360°

Мир 15 октября 2022, 11:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Маск заявил, что Россия хочет отключить Украину от системы Starlink Глава SpaceX Маск: Россия хочет уничтожить спутниковый интернет Starlink на Украине Flickr

Читать 360tv в

Глава SpaceX Илон Маск рассказал, что Россия пытается вывести из строя спутниковый интернет Starlink на Украине. Об этом предприниматель написал в Twitter.

«Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте — все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink», — написал Маск.

Реклама

Он добавил, что его компания вкладывает много ресурсов, чтобы система продолжала работать, но даже их в итоге может оказаться недостаточно.

Реклама

Ранее SpaceX сообщила, что не имеет возможности дальше оплачивать Starlink на Украине. Маск направил в Пентагон письмо, в котором пояснил, что компания «более не может продолжать финансировать работу Starlink, как прежде», и попросил ведомство взять расходы на себя.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что правительство страны планирует найти способ, который продлит работу системы спутниковой связи без помощи Маска.

19 8 3 1 3 3