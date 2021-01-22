Илон Маск пообещал заплатить 100 млн долларов за технологию улавливания углекислого газа

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заплатит 100 миллионов долларов тому, кто создаст наиболее эффективный метод улавливания и хранения углекислого газа. Подробности предложения один из самых богатых людей в мире раскроет на следующей неделе.

«Я жертвую 100 миллионов долларов на приз за лучшую технологию улавливания углерода», — написал бизнесмен в Twitter.

Состояние Илона Маска увеличилось за последние 13 месяцев на 100 миллиардов долларов. В начале января он возглавил список богатейших людей мира, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса. Через несколько дней Маск потерял за день 13,5 миллиарда долларов, став беднее на 7,1%. С состоянием в 176,2 миллиарда в американской валюте он опустился на вторую строчку рейтинга Forbes Real Time.

Ранее Илон Маск спросил у своих подписчиков в Twitter, на что ему с пользой потратить свое миллиардное состояние. Журналисты сразу же напомнили, что он хотел направить все деньги на свою мечту. Бизнесмен однажды заявил, что зарабатывает состояние не ради материальной выгоды, а для финансирования своей мечты — колонизации Марса.