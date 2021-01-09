Маск спросил у подписчиков в Twitter, на что потратить состояние

Возглавивший список самых богатых людей планеты Илон Маск обратился к подписчикам в Twitter за советом, на что потратить свое состояние, чтобы оно принесло пользу. По его словам, найти подходящее дело сложнее, чем кажется.

СМИ тут же напомнили, что ранее Маск обещал потратить практически все свое состояние на колонизацию Марса. Об этом он заявил в интервью главе медиаконцерна Axel Springer Матиасу Демпферу.

Маск заявил, что оставит себе только акции компании, полностью избавившись от своего имущества.

«Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. Но очевидно, что мне нужно место для размещения детей, так что я просто сниму дом или что-то в этом роде», — привел слова бизнесмена Business Insider.

Издание напомнило, что в 2020 году Маск уже продал несколько дорогостоящих объектов недвижимости на общую сумму более 100 миллионов долларов перед переездом в Техас. Тогда же он уточнил, что зарабатывает деньги не ради материальной выгоды, а для финансирования своей мечты — колонизации Марса.

В планах у Маска к 2050 году отправить на Марс один миллион человек. Для этого он хочет создать тысячу космических кораблей и 387 ракет SpaceX для путешествий в дальний космос.

Кроме того, он готов предоставлять кредиты для тех, кто хочет попасть на Красную планету. Рассчитаться по долгам можно на работе в качестве колониста. Некоторые эксперты уже назвали планы Маска межпланетной формой рабства.

Маск стал самым богатым человеком мира благодаря резкому росту стоимости акций компании Tesla. За прошлый год они подорожали почти в 10 раз. Общее состояние Маска достигло 188 миллиардов долларов.