Состояние Илона Маска перевалило за $200 млрд

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск сколотил состояние более 200 миллиардов долларов. Сейчас бизнесмен является самым богатым человеком в мире, свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Согласно рейтингу, состояние Маска находится на отметке в в 209 миллиардов долларов. За день бизнесмену удалось заработать 14,5 миллиарда долларов.

На втором месте в списке находится глава Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 186 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров основатель Microsoft Билл Гейтс, заработавший 134 миллиарда долларов.

Ранее Маск спросил у своих подписчиков в Twitter, на что ему с пользой потратить свое состояние. Журналисты сразу же напомнили, что он тел направить все деньги на колонизацию Марса. По словам бизнесмена, он собирается оставить себе акции компании, а от всего остального имущества хохочет чет избавится.

Маск планирует отправить на Марс один миллион человек к 2050 году. Для этого он хочет построить тысячу космических кораблей и 387 ракет SpaceX. Также Маск готов дать кредит тому, кто хочет попасть на Марс. При этом человеку придется быть колонистом, чтобы отработать взятые деньги.