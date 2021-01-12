Илон Маск перестал быть самым богатым человеком на Земле
Состояние Маска оценили после завершения торгов на американских биржах в рейтинге Forbes Real Time. Он обновляет данные в реальном времени.
Бизнесмен потерял за день 13,5 миллиарда долларов, став беднее на 7,1%. Теперь у Маска 176,2 миллиарда в американской валюте.
Основатель Amazon Джефф Безос занимает верхнюю строку списка с 182,2 миллиарда долларов, лишившись 1,96% своего состояния, или 3,6 миллиарда, за минувший год.
Самым богатым человеком в мире Илон Маск пробыл недолго: Безоса он обогнал 7 января. Тогда за день глава Tesla увеличил свой доход на девять миллиардов, достигнув отметки 186,5 миллиарда долларов.
Рейтинг Bloomberg Billionaires Index на 10 января по-прежнему оставил за Маском первое место в списке богатейших людей планеты. По данным BBI, его состояние на прошлой неделе превысило 200 миллиардов.
Подписчики напомнили бизнесмену, что он хотел отправить средства на колонизацию Марса.