Мир 30 октября 2022, 01:58 Илон Маск начал увольнять сотрудников Twitter — СМИ The New York Times: предприниматель Маск приказал начать увольнения сотрудников Twitter РИА "Новости"

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Американский предприниматель Илон Маск распорядился начать увольнения сотрудников Twitter. У менеджеров запросили списки сотрудников для сокращения, сообщила The New York Times.

Уточняется, что увольнения в Twitter будут происходить до 1 ноября. В качестве компенсации сотрудники должны были получить гранты в виде акций. Такие меры позволят Маску избежать дополнительных расходов.

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Миллиардер Илон Маск возглавил Twitter несколько дней назад. Прежнее руководство сразу же после этого покинуло штаб-квартиру компании.

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Ранее Маск объяснил, что своей покупкой соцсети он хочет «помочь человечеству». По словам предпринимателя, причина приобретения Twitter кроется в том, чтобы у будущей цивилизации была одна общая цифровая платформа, где в здоровой атмосфере можно будет обсуждать различные мнения.

Также новый владелец Twitter планирует отменить пожизненные баны на платформе, поскольку не верит в подобные запреты.Таким образом, ранее заблокированные пользователи смогут вернуть свои аккаунты.