Мир 28 октября 2022, 10:56 Маск захотел отменить пожизненные баны в Twitter — СМИ Bloomberg: Маск захотел отменить пожизненные баны в Twitter Unsplash

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Новый владелец Twitter — американский предприниматель Илон Маск — намерен отменить пожизненные баны на платформе, поскольку не верит в подобные запреты. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, ранее заблокированные пользователи смогут вернуть свои аккаунты. Однако пока не ясно, коснется ли эта мера бывшего президента США Дональда Трампа.

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Политик не раз повторял, что не собирается возвращаться в Twitter. По его словам, он не изменит решение, даже если платформой станет владеть Маск. Однако в пятницу Трамп заявил, что получит свой аккаунт уже в понедельник. Позже новость назвали фейком, уточнил RT.

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Ранее стало известно, что Маск возглавил Twitter. Одним из первых его поздравил с этим Трамп.

После того как миллиардер стал владельцем платформы, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании. По информации СМИ, Илон Маск уже уволил главного исполнительного директора Twitter Парага Агравала и остальной топ-менеджмент.