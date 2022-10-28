Мир 28 октября 2022, 03:35 Илон Маск возглавил Twitter — СМИ CNBC: предприниматель Илон Маск возглавил Twitter Викимедиа

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Американский предприниматель Илон Маск возглавил Twitter. Об этом сообщил CNBC.

Прежнее руководство, как уточняется, покинуло штаб-квартиру компании.

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«Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско», — указано в материале.

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Ранее Маск объяснил, что своей покупкой соцсети он хочет «помочь человечеству». Причина приобретения Twitter, по словам Маска, заключается в важности наличия для будущего цивилизации одной общей цифровой платформы, где в здоровой атмосфере без насилия могут обсуждаться различные мнения.

Миллиардер пообещал попробовать сделать Twitter «уютным и привлекательным для всех».

Несколько дней назад Маск поставил статус «Chief Twitter» в соцсети. Он опубликовал видео, на котором пришел в штаб-квартиру компании с раковиной в руках.

Переговоры о покупке Маском Twitter начались еще в апреле. Но сделку приостанавливали, поскольку предприниматель запросил данные о количестве спама и фальшивых учетных записей. После того, как бизнесмен получил отчет, он передумал покупать соцсеть. Тогда уже руководство Twitter подало иск в суд.