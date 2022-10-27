Маск назвал причину покупки Twitter | 360°

Мир 27 октября 2022, 23:32 Маск назвал причину покупки Twitter Илон Маск объяснил покупку Twitter желанием «помочь человечеству» РИА "Новости"

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Американский предприниматель Илон Маск рассказал, почему решил купить социальную сеть Twitter. Как написал миллиардер в своем посте, он хочет «помочь человечеству».

«Я приобрел Twitter не чтобы заработать денег, я сделала это в попытке помочь человечеству, которое я люблю», — сообщил Маск.

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По словам бизнесмена, информация о его планах по приобретению популярной платформы в большинстве случаев не соответствует действительности.

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«Причина моей покупки Twitter — важность наличия для будущего цивилизации одной общей цифровой платформы, где в здоровой атмосфере без насилия могут обсуждаться различные мнения», — отметил Маск.

Предприниматель пообещал, что попробует сделать Twitter «уютным и привлекательным для всех», чтобы каждый пользователь «мог сам выбирать свои предпочтения».

Переговоры о покупке Twitter начались в апреле текущего года. Однако сделку приостанавливали, так как Илон Маск запросил данные о количестве спама и фальшивых учетных записей. Получив отчет, бизнесмен передумал покупать социальную сеть, тогда руководство Twitter обратилось с иском в суд.