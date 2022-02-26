«Или идиот, или мерзавец». Политолог жестко высказался о Зеленском

«Если он не понимает, что делает, то он идиот, а если понимает — мерзавец», — заявил «360» политолог, международный эксперт Алексей Мартынов. Эксперт усомнился, что Евросоюз прислушается к требованию Владимира Зеленского наконец принять Украину в союз: «Если бы они были на практике такие смелые…»

«Территория Украины всегда была одним из театров войны в Европе и России — и 100 с лишним лет назад, и в ХХ веке. Если, вновь представляя Украину театром войны, <…> Зеленский не понимал, что делает, то он идиот, а если понимал и все равно делал, то он мерзавец. А все его призывы — ну, пусть призывает дальше, сомневаюсь в успехе. А что он сгорит в аду — это точно», — жестко прокомментировал Мартынов.

Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал «абсолютно глупым» требование президента Зеленского к ЕС. Заявление не согласуется с нынешней реальностью, подчеркнул Коротченко.

О том, что Владимир Зеленский внезапно потребовал принять Украину в Евросоюз, стало известно утром 26 февраля. Он опубликовал соответствующую запись в своем Twitter. По мнению украинского президента, «настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал другие роковые, по его мнению, ошибки президента Украины: нежелание сесть за стол переговоров с главами ЛНР и ДНР, ставки на США и Евросоюз и угрозы пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. Спикер Госдумы заявил, что своими поступками Зеленский показал себя как безответственный глава государства.