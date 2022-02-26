Военный эксперт назвал глупым требование Зеленского принять Украину в ЕС

Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал «абсолютно глупым» требование президента Украины Зеленского принять Украину в ЕС. Заявление не согласуется с нынешней реальностью, подчеркнул Коротченко в беседе с «360».

«Обсуждать это в практическом плане совершенно бессмысленно», — считает эксперт.

О том, что Владимир Зеленский внезапно потребовал принять Украину в Евросоюз, стало известно утром 26 февраля. Он опубликовал соответствующую запись в своем Twitter. По мнению украинского президента, «настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию». Зеленский обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь Украине.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал роковые ошибки Зеленского, которые создали ему имидж безответственного главы государства. По мнению Володина, этими ошибками стали нежелание сесть за стол переговоров с главами ЛНР и ДНР, ставки на США и Евросоюз и угрозы пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.