Зеленский потребовал принять Украину в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский решил, что сейчас самое время просить принять Украину в Евросоюз. Он обсудил эту тему с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передал ТАСС.

По словам Зеленского, сейчас наступил решающий момент, чтобы после многолетних неоправданных ожиданий Украина наконец получила членство в Европейском союзе.

Глава Незалежной сообщил, что в беседе с Мишелем обсудил дальнейшую помощь для его страны. Как отреагировал на эти мольбы глава Евросовета, Зеленский не уточнил.

Ранее Зеленский выложил очередное короткое обращение к украинцам, вновь попытавшись развеять сомнения своих соотечественников о его отбытии из страны. В ролике Зеленский, расположившись на фоне офиса на Банковой улице, призвал украинских карателей не сдавать оружие и продолжать агрессию.

В ЛНР ранее заявили, что за последние девять дней с начала обострения ситуации в Донбассе украинские националисты обстреляли в республике более 60 жилых домов.

Россия 24 февраля в ответ на обращение руководителей народных республик Донбасса начала специальную военную операцию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что операция направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, чтобы защитить мирных жителей от агрессии украинского режима. В Министерстве обороны РФ подчеркивали, что наносят удары только объектам украинской военной инфраструктуры, никакой угрозы для гражданского населения нет.