Володин перечислил три главные ошибки Зеленского

Роковыми ошибками президента Украины Владимира Зеленского стали нежелание сесть за стол переговоров с главами ЛНР и ДНР, а также ставки на США и Евросоюз. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Были ошибки роковые… Первая… Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан. Вторая. Получив в наследство проблему Донбасса, так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Володин отметил, что негативно на ситуацию повлияли угрозы украинского лидера пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. Спикер Госдумы заявил, что своими поступками Зеленский показал себя как безответственный глава государства.

По мнению российского парламентария, президент Украины также ошибался, когда закрывал СМИ, потакал националистам, сажал неугодных политиков.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он подчеркнул, что Россия не намерена оккупировать украинские территории и что военные не тронут мирное население.

Владимир Зеленский 25 февраля выразил надежду, что диалог между Россией и Украиной рано или поздно начнется.